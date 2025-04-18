"Не планируем и не предусматриваем". Марченко ответил на слухи о повышении налогов

Министр финансов анонсировал консультации с партнерами по поддержке бюджета Украины в 2026 году

Сергей Марченко (Фото: Минфин)

Министр финансов Сергей Марченко отрицает, что правительство планирует повысить налоги. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 18 апреля.

"Никаких планов по фискализации мы не планируем, поднятие налогов не предусматриваем. И все будет осуществлено на условиях, предусмотренных действующим законодательством", – заявил Марченко.

По словам министра, ближайший план – подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет включать в себя различные сценарии и, соответственно, реакцию правительства на те или иные риски фискального характера.

Что касается финансирования на 2026 год, то, сказал Марченко, правительство активно работает над тем, чтобы ответить на любые варианты развития событий.

"Мы должны к этому быть готовы. Поэтому мы готовим сейчас соответствующие предложения", – отметил он.

По словам Марченко, на следующей неделе планируются активные консультации с министрами финансов стран-партнеров, Международным валютным фондом, Всемирным банком, "где мы очертим наши риски, предостережения и покажем, что ситуация нуждается в дополнительной поддержке".

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что в следующем году Украину ожидает резкое сокращение международной помощи. Если в 2025 году ожидается до $55 млрд, то в 2026-м – лишь около $11 млрд, что вдвое меньше бюджетных нужд.

Однако, по словам депутата, в 2025 году парламент не будет рассматривать повышение ставки налога на добавленную стоимость.