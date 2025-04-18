"Не плануємо і не передбачаємо". Марченко відповів на чутки щодо підвищення податків

Міністр фінансів анонсував консультації з партнерами щодо підтримки бюджету України у 2026 році

Сергій Марченко (Фото: Мінфін)

Міністр фінансів Сергій Марченко заперечив, що уряд планує підвищити податки. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді 18 квітня.

"Ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття податків не передбачаємо. І все буде здійснено на умовах, передбачених чинним законодавством", – заявив Марченко.

За словами міністра, найближчий план – підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або на інші ризики фіскального характеру.

Щодо фінансування на 2026 рік, то, сказав Марченко, уряд активно працює над тим, аби мати відповіді на будь-які варіанти розвитку подій.

"Ми маємо на це бути готовими. Тому ми готуємо зараз відповідні пропозиції", – зазначив він.

За словами Марченка, наступного тижня плануються активні консультації з міністрами фінансів країн-партнерів, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, "де ми окреслимо наші ризики, застереження і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки".

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев казав, що в наступному році Україну очікує різке скорочення міжнародної допомоги. Якщо у 2025 році очікується до $55 млрд, то у 2026-му – лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби.

Попри це, за словами депутата, у 2025 році парламент не розглядатиме підвищення ставки податку на додану вартість.