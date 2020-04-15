Не только жалобы. Таможня запустила портал с данными об импорте и экспорте

Государственная таможенная служба запустила портал, на котором доступны статистические данные по товарообороту Украины с любой страной и по любому товару. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в тестовой версии доступны девять разделов. Кроме раздела жалоб, можно найти данные о:

- товарообороте за 2018 год - I квартал 2020 года с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

- объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;

- поступлениях в госбюджет от таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

- налоговой нагрузке на $1 по каждой позиции товаров (до четвертого знака кода УКТ ВЭД);

- товарах, которые Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;

- рейтингах в виде ТОП-5 товаров, которые Украина экспортирует/импортирует или ТОП-5 товаров, по которым больше отрицательное/положительное торговое сальдо; ТОП-5 стран, которые заплатили больше/меньше пошлин при импорте товаров в Украину и т.п.;

- таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная). Например, автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и т.п.

Как уточняют в Гостаможслужбе, в ближайшее время откроют данные по товарам до 10-го знака кода УКТ ВЭД и добавят возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США).

Портал был разработан на базе Qlik Analytics Platform.

В марте Гостаможслужба заявила о запуске в тестовом режиме интерактивного портала с открытой статистикой ведомства. Тогда заработал только один раздел, который содержит жалобы на работу таможни.

В ноябре 2019-го таможня запустила новую онлай-систему жалоб.

В январе на всех таможенных пунктах пропуска заработали сканеры.

В 2020 году таможня планирует запустить мобильное приложение e-Borders.