Нефьодов рассказал, когда начнутся изменения на таможне

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пообещал внедрить системные изменения в таможенной сфере не раньше, чем через год. Об этом он сказал на встрече с бизнесом, которую организовала Европейская бизнес ассоциация.

"Я ожидаю, что первые изменения начнутся уже до конца года, а системные улучшения начнутся не ранее чем через год. К примеру, об электронной таможне мы можем говорить не ранее чем через год", - сказал он.

По его словам, уже к концу следующей недели у него появится минимальная команда, которая начнет поэтапно внедрять изменения.

Он также призвал бизнес-сообщество сообщать ему о любых нарушениях на таможне и связанных с ними лиц.

"Я готов от вас принять любую информацию о нарушениях, которые помогут мне принять соответствующие кадровые решения", - добавил Нефьодов.

Напомним, 16 июля Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу как юридическое лицо.

По прогнозам Нефьодова, полноценный запуск таможенной службы реалистичен через 2,5 месяца. Он определил пять основных направлений, по которым планирует реформировать ведомство после назначения на должность.

Экс-замминистра финансов Максим Нефьодов возглавил таможенную службу, победив в конкурсе 25 июня.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.