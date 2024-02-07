Немецкая SAP закроет доступ компаниям из РФ, ее клиентами были Аэрофлот и Сбербанк

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Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса – немецкая компания SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на письмо клиентам от российской "дочки" SAP, САП СНГ.

Российская дочерняя компания получила указание от материнской фирмы. В письме SAP призывает пользователей выгрузить данные из облака, чтобы избежать их потери.

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Гендиректор "Лаб СП" Павел Деверилин отметил, что это последний этап ухода SAP с российского рынка.

Услугами SAP в России пользовались государственные и финансовые компании, компании из сектора торговли, промышленности и другие. После вторжения РФ в Украину компания перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку подсанкционных клиентов. Позже SAP отключила российских клиентов от поддержки софта.

Среди ее клиентов – РЖД, Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, М.Видео-Эльдорадо и другие.