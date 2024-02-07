Немецкая SAP закроет доступ компаниям из РФ, ее клиентами были Аэрофлот и Сбербанк
Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса – немецкая компания SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на письмо клиентам от российской "дочки" SAP, САП СНГ.
Российская дочерняя компания получила указание от материнской фирмы. В письме SAP призывает пользователей выгрузить данные из облака, чтобы избежать их потери.
Гендиректор "Лаб СП" Павел Деверилин отметил, что это последний этап ухода SAP с российского рынка.
Услугами SAP в России пользовались государственные и финансовые компании, компании из сектора торговли, промышленности и другие. После вторжения РФ в Украину компания перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку подсанкционных клиентов. Позже SAP отключила российских клиентов от поддержки софта.
Среди ее клиентов – РЖД, Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, М.Видео-Эльдорадо и другие.
- В конце 2023 года Минфин США сообщил, что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, помогающих России финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность и активы в США будут заблокированы.
- После этого китайские и турецкие банки стали пересматривать свой бизнес с Россией.