Німецька SAP закриє доступ компаніям з РФ, її клієнтами були Аерофлот та Сбєрбанк

Послугами SAP у Росії користувалися державні та фінансові компанії

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Найбільший у світі постачальник застосунків для бізнесу – німецька компанія SAP закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів із 20 березня 2024 року. Про це повідомляє російський РБК із посиланням на лист клієнтам від російської "дочки" SAP, САП СНД.

Російська дочірня компанія отримала вказівку від материнської фірми. У листі SAP закликає користувачів вивантажити дані з хмари, щоб уникнути їхньої втрати.

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Гендиректор "Лаб СП" Павло Деверилін зазначив, що це останній етап виходу SAP з російського ринку.

Послугами SAP у Росії користувалися державні та фінансові компанії, компанії із сектора торгівлі, промисловості та інші. Після вторгнення РФ в Україну компанія перестала укладати нові контракти на продаж послуг та продуктів у Росії, а також припинила підтримку підсанкційних клієнтів. Пізніше SAP відключила російських клієнтів підтримки софту.

Серед її клієнтів – РЖД, Аерофлот, Сбєрбанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, М.Відео-Ельдорадо та інші.