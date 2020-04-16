Неутешительные прогнозы. Акции падают, нефть - около $28

Рынки Азии открылись падением акций, незначительным ростом котировок на нефтяные фьючерсы после падения накануне, и укреплением доллара. Все это происходит на фоне неутешительных прогнозов для мировых экономик, вызванных распространением коронавируса и мер по борьбе с ним, пишет Reuters.

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Отмечается, что за последний месяц в США стремительно упали розничные продажи, в то время спад производства стал крупнейшим за 74 года. При этом, по прогнозам МВФ, рост производства в Азии сократится до нуля впервые за 60 лет.

В результате, сегодня индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,6%. Японский Nikkei - на 1,3%.

Фьючерсы E-mini на S&P 500 снизились на 0,3% после падения на Уолл-стрит на 2,2% за ночь.

Базовые индексы в Австралии, Корее, Гонконге и Шанхае также опубликовали падение между 0,3% и 1,5%.

Доллар вырос по отношению к большинству основных валют. В частности, он стоил 107,78 иены и достиг недельного максимума в $0,6282 за австралийский доллар. Наибольший рост он показал по отношению к новозеландской валюте киви, поднявшись примерно на 0,7% до $0,5955.

Цены на нефть, подскочили от ночных минимумов, но остаются нестабильными на фоне опасений, что достигнутое на прошлой неделе соглашение о рекордном сокращении добычи недостаточно на фоне падения спроса.

На открытии рынков в Азии нефть марки WTI подорожала на 60 центов за баррель или на 3% до $20,46 после падения до самого низкого уровня с 2002 года на закрытии торгов накануне, а Brent выросла на 80 центов до $28,50 за баррель. На 8:35 по Киеву Brent торгуется по $27,89, WTI - $19,86 за баррель.

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