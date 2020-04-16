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Неутешительные прогнозы. Акции падают, нефть - около $28

Неутешительные прогнозы. Акции падают, нефть - около $28
16.04.2020, 08:37

Инвесторы реагируют на снижение розничных продаж и крупнейшее падение производства в США с 1974 года, а также на неутешительные перспективы для Азии

Рынки Азии открылись падением акций, незначительным ростом котировок на нефтяные фьючерсы после падения накануне, и укреплением доллара. Все это происходит на фоне неутешительных прогнозов для мировых экономик, вызванных распространением коронавируса и мер по борьбе с ним, пишет Reuters.

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Отмечается, что за последний месяц в США стремительно упали розничные продажи, в то время спад производства стал крупнейшим за 74 года. При этом, по прогнозам МВФ, рост производства в Азии сократится до нуля впервые за 60 лет.

В результате, сегодня индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,6%. Японский Nikkei - на 1,3%.

Фьючерсы E-mini на S&P 500 снизились на 0,3% после падения на Уолл-стрит на 2,2% за ночь.

Базовые индексы в Австралии, Корее, Гонконге и Шанхае также опубликовали падение между 0,3% и 1,5%.

Доллар вырос по отношению к большинству основных валют. В частности, он стоил 107,78 иены и достиг недельного максимума в $0,6282 за австралийский доллар. Наибольший рост он показал по отношению к новозеландской валюте киви, поднявшись примерно на 0,7% до $0,5955.

Цены на нефть, подскочили от ночных минимумов, но остаются нестабильными на фоне опасений, что достигнутое на прошлой неделе соглашение о рекордном сокращении добычи недостаточно на фоне падения спроса.

На открытии рынков в Азии нефть марки WTI подорожала на 60 центов за баррель или на 3% до $20,46 после падения до самого низкого уровня с 2002 года на закрытии торгов накануне, а Brent выросла на 80 центов до $28,50 за баррель. На 8:35 по Киеву Brent торгуется по $27,89, WTI - $19,86 за баррель.

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  • 14 апреля впервые после сделки ОПЕК+ стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $30. До этого она держалась стабильно у отметок $31-33 за баррель. На открытии торгов 15 апреля баррель был около $29.
  • Из-за распространения коронавируса, мировой спрос на нефть сократился на треть, цены в конце марта рухнули до уровня 2002 года.
  • 12 апреля ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.
  • На прошлой неделе рынки Азии открыли ростом акций на фоне снижения смертности из-за коронавируса в Европе. Однако на этой неделе фондовые рынки начали с падения основных индексов на фоне ожиданий влияния коронавируса на мировую экономику.
Анна Андреева
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финансовые рынки фондовый рынок цены на нефть
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