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Невыполнение бюджета. Маркарова отчиталась перед Верховной Радой

Невыполнение бюджета. Маркарова отчиталась перед Верховной Радой
20.12.2019, 11:50

В правительстве заявили, что принимают меры, позволяющие профинансировать все расходы

Недовыполнение бюджета по доходам полностью контролируется правительством. Об этом во время часа вопросов Кабинету министров заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Она отчиталась о результатах бюджетного года за одиннадцать месяцев, в частности, о причинах с недовыполнением госбюджета. "Все находится под контролем, и мы планово, спокойно, как и в предыдущие годы завершим 2019 и войдем в 2020, который будет годом ускоренного роста благосостояния наших граждан", - заявила она.

По словам министра, есть определенные факторы, которые повлияли на определенное недовыполнение бюджета по доходам, но оно полностью контролируемое и не требует никаких сложных решений.

Маркарова подчеркнула, что сейчас правительство принимает меры, которые позволят профинансировать все расходы.

Министр пояснила, что в госбюджете есть два типа расходов: защищенные расходы и незащищенные. "Что такое защищенные расходы - это зарплаты, это медикаменты, это пенсии, это социальные расходы, это все, что касается, в том числе, безопасности и обороны. Эти все расходы финансируются ритмично с начала года и они продолжают так же финансироваться. С ними нет никаких проблем и не будет. Это защищенные расходы закупки товаров, услуг и тому подобное", - заявила глава Минфина. Маркарова заверила народных депутатов, что все важные расходы будут проведены.

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