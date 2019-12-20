Невыполнение бюджета. Маркарова отчиталась перед Верховной Радой

Недовыполнение бюджета по доходам полностью контролируется правительством. Об этом во время часа вопросов Кабинету министров заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Она отчиталась о результатах бюджетного года за одиннадцать месяцев, в частности, о причинах с недовыполнением госбюджета. "Все находится под контролем, и мы планово, спокойно, как и в предыдущие годы завершим 2019 и войдем в 2020, который будет годом ускоренного роста благосостояния наших граждан", - заявила она.

По словам министра, есть определенные факторы, которые повлияли на определенное недовыполнение бюджета по доходам, но оно полностью контролируемое и не требует никаких сложных решений.

Маркарова подчеркнула, что сейчас правительство принимает меры, которые позволят профинансировать все расходы.

Министр пояснила, что в госбюджете есть два типа расходов: защищенные расходы и незащищенные. "Что такое защищенные расходы - это зарплаты, это медикаменты, это пенсии, это социальные расходы, это все, что касается, в том числе, безопасности и обороны. Эти все расходы финансируются ритмично с начала года и они продолжают так же финансироваться. С ними нет никаких проблем и не будет. Это защищенные расходы закупки товаров, услуг и тому подобное", - заявила глава Минфина. Маркарова заверила народных депутатов, что все важные расходы будут проведены.

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