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Невыполнение бюджета по доходам стало крупнейшим за пять лет - Счетная палата

Невыполнение бюджета по доходам стало крупнейшим за пять лет - Счетная палата
21.02.2020, 17:30

В Счетной палате отреагировали на отчет правительства по выполнению бюджета в 2019 году

Невыполнение плана доходов государственного бюджета в 2019 году почти на 38 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Пацкан отметил, что выполнение доходной части бюджета составило 96,3%, а не 99,1%, как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, отчитываясь перед парламентом 21 февраля.

"Невыполнение плана по доходам на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности, уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", − подчеркнул он.

Глава Счетной палаты добавил, что доходную часть бюджета удалось наполнить за счет уплаченных наперед налогов, сумма которых в декабре прошлого года увеличилась на 9,4 млрд грн, тогда как в декабре 2018-го показатель был 3,9 млрд грн.

По мнению Пацкана, основная причина невыполнения доходов − низкое качество макроэкономического прогноза.

Также он отметил, что сумма прямых иностранных инвестиций по итогам года оказалась ниже прогнозируемого показателя - $2,5 млрд против $4-4,5 млрд.

Пацкан отметил необходимость "безотлагательно решать проблему балансирования Пенсионного фонда".

"Расходы на пенсионные выплаты ежегодно увеличиваются. В 2019 году они составляли почти 17% всех расходов государственного бюджета – около 182 млрд грн. Кроме того, общий объем предоставленных Казначейством по 2019 год займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырос на 32,6%", − говорит глава Счетной палаты.

Кроме того, он отметил, что дефицит госбюджета в прошлом году был самым большим за последние пять лет и составил 78 млрд грн.

Пацкан также не согласен с правительством, что расходы на обслуживание госдолга снизились. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание госдолга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%", − утверждает он.

Кучук Марина
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Счетная палата Валерий Пацкан госбюджет 2019 дыра в бюджете
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