Нормативы НБУ по кредитному риску нарушают 12 банков

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (должен быть не более 25%) по состоянию на 1 сентября нарушали Укрэксимбанк (33,8%), Индустриалбанк (73,16%), Проминвестбанк (83,5%), Сбербанк (56,42%), Ощадбанк (25,94%) и Мисто Банк (38,04%). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (не должен превышать 25%) нарушали Мегабанк (51,26%), Первый инвестиционный банк (56,19%), Юнекс Банк (30,21%) и Мотор-Банк (48,58%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (должен быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (140,1%), Ощадбанк (131,21%), Приватбанк (91,97%) и Индустриалбанк (22,17%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (141,92%).

В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов .

31 августа Минфин сообщил, что доля проблемных кредитов в национализированном ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват".

В Ощадбанке доля проблемных кредитов за первое полугодие нынешнего года уменьшилась с 57% до 50%.

В сентябре стало известно, что госбанкам спишут 305 млрд грн безнадежных кредитов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.