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Общинам дают 2,6 млрд грн от Европейского инвестбанка на 155 проектов восстановления

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 11:36
Общинам дают 2,6 млрд грн от Европейского инвестбанка на 155 проектов восстановления - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на общую сумму 2,58 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.  

В приоритете — проекты строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, ЖКХ. 

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Общины получат деньги в виде субвенции из госбюджета.

На предыдущем заседании, состоявшемся в конце августа, Комиссия согласовала финансирование за счет субвенции 140 проектов на 1,32 млрд грн.

Таким образом всего согласовано 279 проектов на 3,9 млрд грн.

За эти деньги будет восстановлено:

  • 2 объекта теплоснабжения 

  • 29 объектов водоснабжения и водоотвода 

  • 54 сооружений гражданской защиты 

  • 30 школ 

  • 13 детских садов 

  • 48 больниц

  • 7 ЦНАПов

  • 3 центра безопасности 

  • 9 административных зданий 

Всего ЕИБ выделил на проекты восстановления в регионах 4,47 млрд грн.

Приоритет предоставляется тем регионам, которые больше всего пострадали в результате вооруженной агрессии России или же испытали наибольшую нагрузку из-за значительного притока внутренне перемещенных лиц.

Роман Брыль
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