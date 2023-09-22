Общинам дают 2,6 млрд грн от Европейского инвестбанка на 155 проектов восстановления

Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на общую сумму 2,58 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В приоритете — проекты строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, ЖКХ.

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Общины получат деньги в виде субвенции из госбюджета.

На предыдущем заседании, состоявшемся в конце августа, Комиссия согласовала финансирование за счет субвенции 140 проектов на 1,32 млрд грн.

Таким образом всего согласовано 279 проектов на 3,9 млрд грн.

За эти деньги будет восстановлено:

2 объекта теплоснабжения

29 объектов водоснабжения и водоотвода

54 сооружений гражданской защиты

30 школ

13 детских садов

48 больниц

7 ЦНАПов

3 центра безопасности

9 административных зданий

Всего ЕИБ выделил на проекты восстановления в регионах 4,47 млрд грн.

Приоритет предоставляется тем регионам, которые больше всего пострадали в результате вооруженной агрессии России или же испытали наибольшую нагрузку из-за значительного притока внутренне перемещенных лиц.

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