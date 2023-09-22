Общинам дают 2,6 млрд грн от Европейского инвестбанка на 155 проектов восстановления
Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на общую сумму 2,58 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
В приоритете — проекты строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, ЖКХ.
Общины получат деньги в виде субвенции из госбюджета.
На предыдущем заседании, состоявшемся в конце августа, Комиссия согласовала финансирование за счет субвенции 140 проектов на 1,32 млрд грн.
Таким образом всего согласовано 279 проектов на 3,9 млрд грн.
За эти деньги будет восстановлено:
2 объекта теплоснабжения
29 объектов водоснабжения и водоотвода
54 сооружений гражданской защиты
30 школ
13 детских садов
48 больниц
7 ЦНАПов
3 центра безопасности
9 административных зданий
Всего ЕИБ выделил на проекты восстановления в регионах 4,47 млрд грн.
Приоритет предоставляется тем регионам, которые больше всего пострадали в результате вооруженной агрессии России или же испытали наибольшую нагрузку из-за значительного притока внутренне перемещенных лиц.
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