Громадам дають 2,6 млрд грн від Європейського інвестбанку на 155 проєктів відновлення

Міжвідомча комісія з розподілу коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) погодила фінансування 139 регіональних проєктів та розподілила кошти ще за 16 уже узгодженими проєктами на загальну суму 2,58 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

У пріоритеті – проєкти будівництва та модернізації об'єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ЖКГ.

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Громади отримають гроші у вигляді субвенції із держбюджету.

На попередньому засіданні, яке відбулося наприкінці серпня, Комісія погодила фінансування коштом субвенції 140 проєктів на 1,32 млрд грн.

Таким чином, узгоджено 279 проєктів на 3,9 млрд грн.

За ці гроші буде відновлено:

- 2 об'єкти теплопостачання

- 29 об'єктів водопостачання та водовідведення

- 54 споруд цивільного захисту

- 30 шкіл

- 13 дитячих садків

- 48 лікарень

- 7 ЦНАПів

- 3 центри безпеки

- 9 адміністративних будівель

Загалом ЄІБ виділив на проєкти відновлення у регіонах 4,47 млрд грн.

Пріоритет надається тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії або зазнали найбільшого навантаження через значний приплив внутрішньо переміщених осіб.

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