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Падение продолжится: министр экономики дал прогноз ВВП на первый квартал

09.04.2021, 09:34
Падение продолжится: министр экономики дал прогноз ВВП на первый квартал - Фото
Игорь Петрашко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Падение ВВП по итогам первого квартала ожидается на уровне 2,2% по сравнению с певым кварталом 2020 года. Такой прогноз озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью изданию Корреспондент.

"Рост количества инфицированных и увеличение числа регионов в "красной" зоне – это риски, но они не будут иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года. Бизнес и общество уже адаптировались к ограничениям", – объяснил Петрашко.

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Официальные цифры по динамике ВВП министерство экономики опубликует в конце апреля, добавил министр. 

По его прогнозам, приток прямых иностранных инвестиций по итогам 2021 года составит $1,5-2 млрд.

Продуктивность труда увеличится на 3,5% в 2021 году.

Экспорт товаров и услуг покажет рост в 7%, импорт – 13,7% по итогу года.

Глава Минэкономики отмечает, что традиционные сектора будут доминировать в структуре экономики Украины на фоне постепенного роста секторов с высокой добавленной стоимостью.

"Это IT-сектор, который имеет постоянную тенденцию к росту и увеличению доли в ВВП. Еще одно направление – стимулирование переработки в агропромышленном секторе. Кроме того, инвестиции в орошение на юге Украины и агрострахование", – резюмировал Петрашко.

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Роман Брыль
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ввп украины игорь петрашко
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