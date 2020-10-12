Падение ВВП Украины продолжило замедляться в августе – обзор Минэкономики

Падение ВВП за январь-август 2020 года составило 5,8%, тогда как за январь-июль падение было на уровне 6,2%. Об этом сообщается в обзоре Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Падение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за январь-август составило 6,5% (7,3% за январь-июль).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали снижение темпов падения, а некоторые – даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство)", – отмечается в обзоре.

За январь-июнь 2020 года падение ВВП Украины составляло 6,5%, говорилось в обзоре Минэкономики.

В конце сентября 2020 года НБУ прогнозировал постепенное восстановление экономики Украины в третьем квартале. Во втором же квартале реальный ВВП сократился на 11,4% в годовом измерении.

1 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз для украинской экономики. Падения реального ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, а восстановление экономики в 2021 году замедлится до 3%.

Согласно прогнозу Всемирного банка, падение ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%. Рост украинской экономики в 2021 году ожидают на уровне 1,5%, а в 2023 году – 3,7%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное