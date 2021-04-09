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Падение ВВП ускорилось до 2,8% в январе-феврале – Минэкономики

09.04.2021, 15:29
Падение ВВП ускорилось до 2,8% в январе-феврале – Минэкономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Падение ВВП Украины составило 2,8% в январе-феврале 2021 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года. Об этом сообщается в обзоре экономической активности за февраль, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. 

В январе падение ВВП составило 2,6% (к январю 2020 года), напоминают в министерстве.

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"Ослабление противоэпидемических ограничений в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности. Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", – говорится в отчете.

В Минэкономики добавляют, что в январе-феврале падение сводного индекса производства товаров и услуг (СИП) по основным видам экономической деятельности (ВЭД) составило 4,2% против сокращения на 4% в январе и на 1,7% в январе-феврале 2020 года.

"Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли (за счет продолжения роста в розничном сегменте рынка). Как результат, сокращение ВВП оценен на уровне 2,8%", – объясняют в министерстве.

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Роман Брыль
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ввп украины падение производства
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