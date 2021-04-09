Падение ВВП ускорилось до 2,8% в январе-феврале – Минэкономики
Падение ВВП Украины составило 2,8% в январе-феврале 2021 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года. Об этом сообщается в обзоре экономической активности за февраль, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В январе падение ВВП составило 2,6% (к январю 2020 года), напоминают в министерстве.
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"Ослабление противоэпидемических ограничений в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности. Однако изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мер и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности", – говорится в отчете.
В Минэкономики добавляют, что в январе-феврале падение сводного индекса производства товаров и услуг (СИП) по основным видам экономической деятельности (ВЭД) составило 4,2% против сокращения на 4% в январе и на 1,7% в январе-феврале 2020 года.
"Отрицательный вклад в динамику СИП сформировали практически все ключевые ВЭД, кроме внутренней торговли (за счет продолжения роста в розничном сегменте рынка). Как результат, сокращение ВВП оценен на уровне 2,8%", – объясняют в министерстве.
- 18 марта глава Минэкономики Игорь Петрашко сообщил, что по результатам января-февраля 2021 года падение ВВП Украины составило 2,2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.
- 7 апреля МВФ спрогнозировал, что рост ВВП Украины в 2021 году достигнет 4%, что выше на 1% по сравнению с предыдущим прогнозом.
- 9 апреля глава Минэкономики Игорь Петрашко спрогнозировал падение ВВП в первом квартале на уровне 2,2%.
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