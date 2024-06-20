Партии, представленные в Верховной Раде, получат из бюджета около 800 млн грн в 2024 году

На финансирование запрещенной ОПЗЖ предполагалось выделить 148 млн грн, но эти деньги останутся в госбюджете

Фото: пресс-служба парламента

Четыре политические партии, представленные в парламенте, получат 768 млн грн из государственного бюджета в 2024 году. Данные опубликовал народный депутат Василий Мокан.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

На финансирование политической партии Слуга народа предусмотрено 439 млн грн, Европейской солидарности – 126 млн грн, Батькивщины – 83 млн грн, Голоса – 120 млн грн.

Еще 148,3 млн грн должны были пойти на ОПЗЖ, однако эта партия официально запрещена судом, поэтому средства останутся в бюджете, уточнил Мокан.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект №11074 о внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" об упрощении порядка отчетности политических партий.

Согласно документу, партии освобождаются от ответственности за предоставление неполной информации в отчете Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Прежде всего, речь идет об участках на оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

В октябре прошлого года НАПК возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

А с 26 декабря 2023 года вступил в силу Закон о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, которым возобновляется обязанность всех политических партий отчитываться о своих финансах и имуществе.

После этого парламентские партии должны были в течение 90 дней подать отчеты по использованию средств за 2020-2023 годы.