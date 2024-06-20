Партії, представлені у Верховній Раді, отримають із бюджету близько 800 млн грн у 2024 році

На фінансування забороненої ОПЗЖ передбачалося виділити 148 млн грн, але ці гроші залишаться у держбюджеті

Фото: пресслужба парламенту

Чотири політичні партії, представлені у парламенті, отримають 768 млн грн із державного бюджету у 2024 році. Дані опублікував народний депутат Василь Мокан.

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На фінансування політичної партії Слуга народу передбачено 439 млн грн, Європейської солідарності – 126 млн грн, Батьківщини – 83 млн грн, Голосу – 120 млн грн.

Ще 148,3 млн грн мали піти на ОПЗЖ, однак ця партія офіційно заборонена судом, тому кошти залишаться в бюджеті, уточнив Мокан.

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт №11074 про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо спрощення порядку звітності політичних партій.

Згідно з документом, партії звільняються від відповідальності за надання неповної інформації у звіті Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). Насамперед йдеться про осередки на окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії.

У жовтні минулого року НАЗК відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.

А з 26 грудня 2023 року набрав чинності Закон про мінімізацію потенційного олігархічного впливу на політичні партії, яким поновлюється обов'язок усіх політичних партій звітувати про свої фінанси та майно.

Після цього парламентські партії мали протягом 90 днів подати звіти щодо використання коштів за 2020-2023 роки.