Печатный станок. Минфин допускает помощь бюджету со стороны НБУ

Министерство финансов ожидает, что Национальный банк Украины расширит инструментарий поддержки ликвидности в банковской системе - это поможет Минфину с внутренними заимствованиями. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр финансов Сергей Марченко.
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"Со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира используют те или иные механизмы поддержки ликвидности, в том числе через quantitative easing (выкуп центробанком ценных бумаг с рынка, – Ред.)", – сказал министр.
Также Марченко отметил, что Минфин не намерен допускать "бесконтрольную эмиссию", напомнив, что НБУ запрещено законом прямое финансирование бюджета.
"Мы понимаем важность прежних достижений в плане макростабильности. В целом я сторонник финансирования конкретных потребностей. Будут потребности – постараемся найти источники финансирование. В противном случае, будем исходить из ресурса, который есть", – заявил Марченко.
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