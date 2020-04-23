Печатный станок. Минфин допускает помощь бюджету со стороны НБУ

Министерство финансов ожидает, что Национальный банк Украины расширит инструментарий поддержки ликвидности в банковской системе - это поможет Минфину с внутренними заимствованиями. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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"Со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира используют те или иные механизмы поддержки ликвидности, в том числе через quantitative easing (выкуп центробанком ценных бумаг с рынка, – Ред.)", – сказал министр.

Также Марченко отметил, что Минфин не намерен допускать "бесконтрольную эмиссию", напомнив, что НБУ запрещено законом прямое финансирование бюджета.

"Мы понимаем важность прежних достижений в плане макростабильности. В целом я сторонник финансирования конкретных потребностей. Будут потребности – постараемся найти источники финансирование. В противном случае, будем исходить из ресурса, который есть", – заявил Марченко.

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Глава НБУ Яков Смолий ранее заявлял, что Нацбанк не планирует финансировать госбюджет через операции с ОВГЗ.

До этого совет НБУ отменил запрет на покупку ОВГЗ регулятором. Он также рекомендовал упростить покупку ОВГЗ населением и допустить к первичному рынку небанковские финучреждения. Покупка ОВГЗ Нацбанком может быть элементом финансирования дефицита госбюджета. Подробнее об этом читайте здесь .

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