Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Печатный станок. Минфин допускает помощь бюджету со стороны НБУ

Печатный станок. Минфин допускает помощь бюджету со стороны НБУ
23.04.2020, 12:10

Министр финансов заявил, что поддерживает финансирование Нацбанком конкретных потребностей

Министерство финансов ожидает, что Национальный банк Украины расширит инструментарий поддержки ликвидности в банковской системе - это поможет Минфину с внутренними заимствованиями. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира используют те или иные механизмы поддержки ликвидности, в том числе через quantitative easing (выкуп центробанком ценных бумаг с рынка, – Ред.)", – сказал министр.

Также Марченко отметил, что Минфин не намерен допускать "бесконтрольную эмиссию", напомнив, что НБУ запрещено законом прямое финансирование бюджета.

"Мы понимаем важность прежних достижений в плане макростабильности. В целом я сторонник финансирования конкретных потребностей. Будут потребности – постараемся найти источники финансирование. В противном случае, будем исходить из ресурса, который есть", – заявил Марченко.

Читайте также: С программой МВФ или нет дефолта не будет (при мне)! Первое интервью министра финансов

Читайте также: Черный квартал: 6 графиков, показывающих реальное состояние экономики. Плюс 4 прогноза

Юрий Тарасовский
Напишите нам
госбюджет ОВГЗ сергей марченко печатный станок
Комментарии
Последние новости
 