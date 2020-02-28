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Педиатр из Саудовской Аравии стал миллиардером

Педиатр из Саудовской Аравии стал миллиардером
28.02.2020, 09:34

После завершения IPO состояние Сулеймана Абдулазиза аль-Хабиба превысит $1 млрд

Педиатр Сулейман Абдулазиз аль-Хабиб войдет в десятку богатейших людей в Саудовской Аравии после завершения IPO компании Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG), в которую входит сеть клиник в Саудовской Аравии и соседних странах. Об этом пишет Bloomberg.

В рамках IPO планируется разместить 17,4 млн акций компании по 50 риялов ($13,32) за штуку. Доктор Хабиб владеет пакетом в 49% акций, стоимость которого составит 8,5 млрд риялов ($2,3 млрд).

Отмечается, что доктор будет одним из немногих в Саудовской Аравии миллиардеров, не имеющих отношения к королевской семье. Сейчас в списке Bloomberg Billionaires Index четверо местных миллиардеров. Среди них племянник короля Салмана и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, его состояние Bloomberg оценивает в $14,4 млрд. В четверку также входит принц Султан ибн Мухаммед ибн Сауд Аль Кабир ($5,02 млрд).

По данным Bloomberg, состоянием в $1 млрд и более владеют немногие врачи. Среди боагатейших американский хирург, сооснователь HCA Healthcare Томас Фрист с состоянием в $12,7 млрд, и хирург из ЮАР, изобретатель антиракового препарата Abraxane Патрик Синьсян ($9,18 млрд).

  • 11 декабря, на бирже Tadawul начались первые после IPO торги акциями государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Они стартовали 10-процентного роста. Капитализация компании по итогам первичного размещения составила порядка $1,88 трлн. На второй день торгов после IPO капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco превысила $2 трлн.

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Андреева Анна
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ipo миллиардер Сулейман Абдулазиз аль-Хабиб HMG
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