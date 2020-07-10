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Переводы заробитчан в мае сократились на $21 млн - НБУ

10.07.2020, 11:15
Переводы заробитчан в мае сократились на $21 млн - НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

В мае объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $805 млн, что $21 млн меньше чем в апреле. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом по сравнению с маем 2019 года объем денежных переводов заробитчан сократился почти на 21% ($1015 млн). 

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину. 

Всего за пять месяцев трудовые мигранты перевели $4,54 млрд. Из них по неформальным каналам в Украину поступило $1,83 млрд.

Согласно данным НБУ, объем переводов через неформальные каналы существенно сократился с марта. Так в январе и феврале поступления были на уровне $480 млн, в марте - $349, апреле - $296, а в мае - $226 млн. В мае 2019 года объем таких переводов был $488 млн.

  •  В мае НБУ прогнозировал, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала.
  • По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд.
  • В конце мая Новая почта запустила услугу международных денежных переводов.

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Анна Андреева
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