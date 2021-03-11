Период высокой инфляции закончится во втором полугодии. На чем основан прогноз НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция начнет замедляться со второй половины текущего года. Замедление произойдет за счет поступлений от нового урожая и исчерпания эффекта низкой базы сравнения, говорится в сообщении НБУ, опубликованном на его telegram-канале.

Повышение учетной ставки Нацбанком также поможет сдержать инфляционное давление, добавляют в НБУ.

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Инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1% в первом полугодии 2022 года, прогнозируют в Нацбанке.

Ускорение потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в феврале НБУ объясняет ростом цен на отдельные продукты питания из-за низкого урожая прошлого года и подорожанием топлива.

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Инфляция на потребительском рынке в январе составила 1,3%, по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении – на 6,1%.

Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем составила 1%, за год цены выросли на 2,3%.

4 марта НБУ повысил учетную ставку с 6 до 6,5%. Это первое повышение с сентября 2018 года, когда ставку повысили с 17,5 до 18%.

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Роман Брыль

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