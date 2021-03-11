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Период высокой инфляции закончится во втором полугодии. На чем основан прогноз НБУ

11.03.2021, 12:24
Период высокой инфляции закончится во втором полугодии. На чем основан прогноз НБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция начнет замедляться со второй половины текущего года. Замедление произойдет за счет поступлений от нового урожая и исчерпания эффекта низкой базы сравнения, говорится в сообщении НБУ, опубликованном на его telegram-канале. 

Повышение учетной ставки Нацбанком также поможет сдержать инфляционное давление, добавляют в НБУ.

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Инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1% в первом полугодии 2022 года, прогнозируют в Нацбанке.

Ускорение потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в феврале НБУ объясняет ростом цен на отдельные продукты питания из-за низкого урожая прошлого года и подорожанием топлива.

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Роман Брыль
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инфляция потребительские цены Национальный банк Украины
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