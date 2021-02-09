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Инфляция в январе ускорилась. Что подорожало больше всего

09.02.2021, 16:28
Инфляция в январе ускорилась. Что подорожало больше всего - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в январе выросла на 1,3%, по сравнению с декабрем 2020 года, в годовом измерении – на 6,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в январе, по сравнению с декабрем составила 0,3%, с январем 2020 года – 5%.

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На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1% выросла цена на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время, снизились цены на 1,3% на свинину.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%, отметили в ведомстве.

Одежда и обувь подешевели на 4% (обувь – на 4%, одежда – на 3,9%).

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6% произошел за счет повышения тарифов на электроэнергию (на 36,6%), канализацию (17,3%), водоснабжение (10,9%). В то же время, снизились цены на природный газ – на 4,5%.  

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Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей на 1%. На 1,4% подешевел проезд в железнодорожном транспорте.

В сфере связи выросли цены на 1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь.

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Роман Брыль
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инфляция Госстат
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