План по поступлениям в госбюджет выполнен почти на 100% – Госказначейство

За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.

За 11 месяцев этого года поступления в госбюджет на 5% (45 млрд грн) превышают показатели 2019 года. В ноябре госбюджет получил 102,2 млрд грн. Это на 9,3% (8,6 млрд грн) больше, чем было запланировано и на 15,2% больше, чем бюджет получил в прошлом году.

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В ноябре поступления от налоговых и таможенных органов на 7,2% (5,5 млрд грн) превысили ожидания. Если в октябре таможенные органы выполнили план по поступлениям на 95%, то в прошлом месяце – на 100,2%.

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За январь-июль выполнение плана по поступлениям в госбюджет отставало на 6%.

По состоянию на сентябрь остатки на Едином казначейском счете упали на 6 млрд грн или 13% за месяц.

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Александр Мясищев

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