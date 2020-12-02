UA

План по поступлениям в госбюджет выполнен почти на 100% – Госказначейство

02.12.2020, 08:37
План по поступлениям в госбюджет выполнен почти на 100% – Госказначейство - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.

За 11 месяцев этого года поступления в госбюджет на 5% (45 млрд грн) превышают показатели 2019 года. В ноябре госбюджет получил 102,2 млрд грн. Это на 9,3% (8,6 млрд грн) больше, чем было запланировано и на 15,2% больше, чем бюджет получил в прошлом году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В ноябре поступления от налоговых и таможенных органов на 7,2% (5,5 млрд грн) превысили ожидания. Если в октябре таможенные органы выполнили план по поступлениям на 95%, то в прошлом месяце – на 100,2%.

Читайте также
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год. Что известно о показателях

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
госказначейство бюджет Украины госбюджет

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского

LIGA РадниківВласть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
 