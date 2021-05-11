Плюс миллиард. Резервы НБУ выросли впервые с начала года
Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% (или $1 млрд) и на 1 мая составляли $28 млрд. Рост был обеспечен валютными поступлениями в пользу правительства и переоценкой финансовых инструментов, сообщается на сайте Национального банка.
Что повлияло на динамику резервов в апреле
- Операции по управлению государственным долгом.
Валютные поступления в пользу правительства составили $1,371 млрд, в том числе $1,25 млрд – от размещения еврооблигаций и $121,4 млн – от продажи внутренних государственных облигаций. В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга составил $556,1 млн.
Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В прошлом месяце их стоимость выросла на $200 млн (в эквиваленте)
Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний НБУ провел интервенцию по продаже валюты на сумму $50,0 млн.
Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.
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- В марте международные резервы уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд.
- 27 апреля Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд, а 30 апреля провела расчеты по новому выпуску.
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