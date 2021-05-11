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Плюс миллиард. Резервы НБУ выросли впервые с начала года

11.05.2021, 13:50
Плюс миллиард. Резервы НБУ выросли впервые с начала года - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% (или $1 млрд) и на 1 мая составляли $28 млрд. Рост был обеспечен валютными поступлениями в пользу правительства и переоценкой финансовых инструментов, сообщается на сайте Национального банка.

Что повлияло на динамику резервов в апреле

- Операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили $1,371 млрд, в том числе $1,25 млрд – от размещения еврооблигаций и $121,4 млн – от продажи внутренних государственных облигаций. В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга составил $556,1 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость выросла на $200 млн (в эквиваленте)

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

В течение апреля межбанковский валютный рынок в основном находился в сбалансированном состоянии. В то же время в начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний НБУ провел интервенцию по продаже валюты на сумму $50,0 млн.

Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Юрий Тарасовский
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