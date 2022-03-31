Почти 150 000 бизнесов готовы перейти на единый налог 2% от оборота
Около 150 000 бизнесов подали заявки для перехода на новую систему налогообложения – единый налог 2% от оборота. Об этом LIGA.net рассказал председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По данным Гетманцева, заявки на переход в новую систему подали 29 585 юридических лиц и 118 914 физических лиц-предпринимателей.
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Среди них есть и крупные бренды, например Эпицентр К, Метинвест Диджитал, Луи Вюиттон Украина, Юск Украина.
В середине марта Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ряд налоговых стимулов и дерегуляций, чтобы упростить работу бизнеса в условиях военного положения.
Главное новшество – возможность для бизнеса платить единый налог в 2% от годового оборота вместо НДС, налога на прибыль и других сборов.
В этом правиле есть одно ограничение – перейти на единый налог может бизнес, оборот которого не превышает 10 млрд грн.
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