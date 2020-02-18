Почти 26 млрд грн: СНБО утвердил госзаказ для оборонки

Сегодня, 18 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) одобрил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба СНБОУ.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрены 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении госзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

На мероприятия по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предусматривают 2,53млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на исследования и опытно-конструкторские работы.

По предварительным расчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции, импорт - 10%.

Документ еще должен утвердить Кабинет министров Украины.

В СНБО отмечают, что в этом году финансирование на оборону и безопасность государства увеличили до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в распоряжении силового блока будет дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под госгарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. "Такой объем государственных гарантий военные получат впервые", - говорится в сообщении.