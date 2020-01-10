Почти 300 000 платежей по налогам ушли на недействительные счета

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8, 9 января) налогоплательщики отправили 272 000 транзакций на недействующие счета, сообщает Государственная казначейская служба.
Эти платежи Казначейство не зачислило, а вернуло банкам как "невыясненные поступления".
Причина "сбоя" - закрытие с 1 января счетов для зачисления налогов, которые не соответствуют стандартам IBAN.
В Казначействе напомнили, что реквизиты новых счетов размещены на сайте ведомства. Также их можно получить в профильных органах.
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