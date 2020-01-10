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Почти 300 000 платежей по налогам ушли на недействительные счета

Почти 300 000 платежей по налогам ушли на недействительные счета
10.01.2020, 17:11

Украинцы отправили платежи по налогам на ложные счета из-за внедрения IBAN

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8, 9 января) налогоплательщики отправили 272 000 транзакций на недействующие счета, сообщает Государственная казначейская служба.

Эти платежи Казначейство не зачислило, а вернуло банкам как "невыясненные поступления".

Причина "сбоя" - закрытие с 1 января счетов для зачисления налогов, которые не соответствуют стандартам IBAN.

В Казначействе напомнили, что реквизиты новых счетов размещены на сайте ведомства. Также их можно получить в профильных органах.

  • Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил введение нового стандарта до 12 января 2020 года.

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