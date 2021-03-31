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"Политическая поддержка есть". Минфин хочет реформировать налог на прибыль

31.03.2021, 13:21
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство финансов планирует устранить изъяны в законодательстве, которые позволяют украинским компаниям уклоняться от уплаты налогов за счет налога на прибыль, НДС и экологического налога. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Если мы учтем высокие цены на товары украинского экспорта в мире, примем во внимание всю господдержку, плюс компенсацию НДС и сравним это с налогами, которые в Украине платят крупные промышленные группы, то государство вполне может поставить вопрос: а где прибыль? Это касается не только аграриев, но и, например, других финансово-промышленных групп", – пояснил Марченко.

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По его словам, Минфин готовит комплекс изменений в Налоговый кодекс, которые разрушают существующие пробелы в законодательстве. Министр не уточнил о каких изменениях идет речь, поскольку "сейчас происходит согласование модели".

"Политическая поддержка этих изменений есть. Я понимаю, что это решение будет трудно провести через парламент, ведь многим это не понравится, но мириться с уклонением от уплаты налогов – не тот путь, нас устраивает", – сказал Марченко.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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налог на прибыль налоги сергей марченко
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