Налоговая "автоматом" списала долги 3,7 миллионам налогоплательщиков
Государственная налоговая служба списала налоговые долги 3,65 млн налогоплательщикам на общую сумму 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Списание прошло в автоматическом режиме. Аннулированы налоговые долги, образовавшиеся на дату их учета 21 ноября 2020 года и оставшиеся неуплаченными к 21 декабрю 2020 года.
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Долг налогоплательщика списывался в том случае, если сумма задолженности по всем налогам и сборам не превышала 3060 грн.
В ДНС указывают, что списание налоговых долгов проведено в соответствии с требованием изменений в налоговый кодекс, внесенных Законом Украины от 4 декабря 2020 года № 1072-IX "О социальной поддержке плательщиков налогов на время ограничительных противоэпидемиологических мер".
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