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Налоговая "автоматом" списала долги 3,7 миллионам налогоплательщиков

18.01.2021, 15:57
Налоговая
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба списала налоговые долги 3,65 млн налогоплательщикам на общую сумму 1,18 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. 

Списание прошло в автоматическом режиме. Аннулированы налоговые долги, образовавшиеся на дату их учета 21 ноября 2020 года и оставшиеся неуплаченными к 21 декабрю 2020 года.

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Долг налогоплательщика списывался в том случае, если сумма задолженности по всем налогам и сборам не превышала 3060 грн.

В ДНС указывают, что списание налоговых долгов проведено в соответствии с требованием изменений в налоговый кодекс, внесенных Законом Украины от 4 декабря 2020 года № 1072-IX "О социальной поддержке плательщиков налогов на время ограничительных противоэпидемиологических мер".

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Роман Брыль
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