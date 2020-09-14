Помощь от ЕС на 1,2 млрд евро: Зеленский подписал закон о ратификации кредита

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Привлеченный кредитный ресурс будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализацию реформ", - говорится в сообщении.

Украина получит кредит под обязательства продолжить реформирование системы медицинских закупок, судебной системы, структуры государственного и корпоративного управления для госкомпаний и реформы газового рынка.

Кредитные средства ЕС будут предоставлены двумя траншами по 600 млн евро каждый. Получение второго транша будет зависеть от прогресса выполнения условий данного соглашения.

Европейский Союз выделяет деньги Украине в рамках утвержденной Советом Европы программы макрофинансовой помощи в 3 млрд евро странам Европейской политики соседства, пострадавшим от кризиса COVID-19.

23 июля в Брюсселе Украина подписала Меморандум с ЕС о получении макрофинансовой помощи. ЕС гарантировал выделить 1,2 млрд евро для преодоления последствий коронакризиса.

25 августа Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Законопроект №0063 поддержало 248 народных депутатов. Кредит будет разделен на два транша по 600 млн евро.

26 августа депутат Анна Скороход зарегистрировала проект постановления об отмене закона №0063 "О получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1,2 млрд евро. 3 сентября проект постановления был отклонен Верховной Радой.

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Роман Брыль

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