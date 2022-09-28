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Посол ЕС – о размере помощи Украине: Сумма абсолютно беспрецедентная

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 11:47
Посол ЕС – о размере помощи Украине: Сумма абсолютно беспрецедентная - Фото
Матти Маасикас, посол ЕС в Украине (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Посол Евросоюза Матти Маасикас считает беспрецедентным размер помощи, предоставленной Украине после начала полномасштабной войны. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

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"Если посчитать в общем, вся поддержка Европейской комиссии и стран-членов Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения России составляет 19 млрд евро — это включает все мобилизованные гранты, займы и гарантии. Это абсолютно беспрецедентная цифра, как и ситуация. И на самом деле я вижу твердую решимость продолжать", – сказал Маасикас.

Сумма, которую назвал представитель Евросоюза, учитывает 12 млрд евро макрофинансовой помощи, бюджетной поддержки, гуманитарной и чрезвычайной помощи со стороны Еврокомиссии, а также 7,3 млрд евро от государств-членов ЕС в виде грантов, ссуд и гарантий.

Посол ЕС – о размере помощи Украине: Сумма абсолютно беспрецедентная

Самая большая часть поступает как микрофинансовая помощь в госбюджет.

Перед вторжением Евросоюз выделил Украине 1,2 млрд евро скорой помощи. В мае Украине пообещали еще 9 млрд евро на этот год, из которых 1 млрд евро уже поступил в бюджет, а 5 млрд евро – скоро поступят. По поводу остальной суммы в Евросоюзе продолжаются обсуждения.

"ЕС покрывает существенную часть потребностей Украины. Если я правильно понял представителей украинской власти, суммы в 9 млрд евро достаточно на покрытие дефицита бюджета этого года", – заявил он.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Андрій Водяний, Богдан Вальд
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евросоюз финансовая помощь Матти Маасикас
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