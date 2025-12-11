Правительство Болгарии подало в отставку из-за попытки повысить налоги

Антиправительственный митинг в Софии, Болгария, 10 декабря 2025 года (фото - EPA)

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков подал в отставку. Заявление об отставке возглавляемого им Кабинета министров Желязков подал в канцелярию Национального собрания, сообщила пресс-служба болгарского правительства в четверг, 11 декабря.

Отставка произошла после антиправительственных протестов в течение последних двух недель по всей стране. Протесты были вызваны проектом бюджета Болгарии на 2026 год, предложенным в ноябре, а позже отозванным.

"Граждане призывают к отставке. Необходимо поддерживать и поощрять такую энергию граждан", – сказал Желязков на пресс-конференции в парламенте, комментируя свое решение.

Законопроект бюджета предусматривал повышение налогов и социального обеспечения для работников частного сектора, а также увеличение зарплат и государственных расходов.

Протесты переросли в требования отставки и радикального изменения модели управления Болгарии, несмотря на то что правительство отказалось от законопроекта.

Отставка состоялась через день после того, как лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что правительство не уйдет в отставку до официального вступления страны в еврозону 1 января.

Желязков объявил об отставке перед голосованием по доверию Кабмину в парламенте.

Правительство Росена Желязкова находилось у власти с начала 2025 года.