Уряд Болгарії подав у відставку через спробу підвищити податки

Антиурядовий мітинг у Софії, Болгарія, 10 грудня 2025 року (фото - EPA)

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков подав у відставку. Заяву про відставку очолюваного ним Кабінету міністрів Желязков подав до канцелярії Національних зборів, повідомила пресслужба болгарського уряду у четвер, 11 грудня.

Відставка відбулася після антиурядових протестів упродовж останніх двох тижнів у всій країні. Протести були спричинені проєктом бюджету Болгарії на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним.

"Громадяни закликають до відставки. Необхідно підтримувати та заохочувати таку енергію громадян", – сказав Желязков на пресконференції в парламенті, коментуючи своє рішення.

Законопроєкт бюджету передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також збільшення зарплат і державних витрат.

Протести переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління Болгарії, попри те що уряд відмовився від законопроєкту.

Відставка відбулася через день після того, як лідер владної партії ГЄРБ Бойко Борисов заявив, що уряд не піде у відставку до офіційного вступу країни до єврозони 1 січня.

Желязков оголосив про відставку перед голосуванням щодо довіри Кабміну в парламенті.

Уряд Росена Желязкова перебував при владі з початку 2025 року.