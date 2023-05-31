Правительство выполнит сразу два структурных маяка МВФ

Правительство зарегистрировало законопроект №9346 с изменениями в Бюджетный кодекс. Они направлены на минимизацию возможностей ad hoc изменений в бюджет, установление четких критериев и ограничений для госгарантий. Об этом сообщила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook.

Она напомнила, что Украина обязалась его зарегистрировать до конца мая (и принять) в рамках выполнения меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

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"Речь идет о двух структурных маяках: представление в парламент законопроекта о возобновлении действия статьи 52 Бюджетного кодекса и его усилении с целью уменьшения количества изменений в государственный бюджет (ad hoc), а также норм по установлению ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями их применения", – написала она.

По словам Пидласой, правительство предлагает:

- установить, что законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения Министерства финансов (сейчас достаточно любого заключения), при этом заключение должно содержать информацию о возможностях финансового обеспечения в текущем году и на среднесрочный период;

– восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о госбюджете, оставив лишь в условиях военного положения неограниченное право на пересмотр расходов сектора безопасности и обороны;

– возобновить с 1 января 2024 года среднесрочное бюджетное планирование (принятие Бюджетной декларации), остановленное в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением РФ;

– возобновить в 2023 году разработку Стратегии управления государственным долгом, что тоже остановлено из-за полномасштабного вторжения;

– предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджете. В 2021 году предельный объем предполагался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы – не определялся.

"Комитет по бюджету рассмотрит законопроект в ближайшее время", – написала она.

В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд.

Условия новой кредитной программы содержат 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев.

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