"Предварительно". Шмыгаль объявил о согласии Венгрии поддержать 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Украины заявил, что все 27 членов Евросоюза – а значит, и Венгрия – согласились поддержать программу Ukraine Facility

Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу заявил, что Венгрия согласилась поддержать 50 млрд евро помощи для Украины.

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"1 февраля ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility. Предварительно – все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", – сказал премьер.



Украина рассчитывает, что в этом году ЕС сможет предоставить финансовую помощь примерно на уровне 2023 года. "Для покрытия дефицита украинского бюджета нам важно привлечь от Евросоюза около 18 млрд евро", – сказал Шмыгаль.

Европейский Союз хочет утвердить "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но на предыдущем саммите 14-15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал это решение.

В последние дни сразу несколько западных медиа (среди них – Bloomberg и Politico) написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса, если она будет продолжать блокировать помощь Украине – стране-кандидату на вступление в ЕС.

29 января в Ужгороде состоятся украино-венгерские переговоры с участием министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.