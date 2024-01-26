"Предварительно". Шмыгаль объявил о согласии Венгрии поддержать 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу заявил, что Венгрия согласилась поддержать 50 млрд евро помощи для Украины.
Европейский Союз хочет утвердить "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но на предыдущем саммите 14-15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан ветировал это решение.
В последние дни сразу несколько западных медиа (среди них – Bloomberg и Politico) написали, что лидеры Евросоюза готовы лишить Венгрию права голоса, если она будет продолжать блокировать помощь Украине – стране-кандидату на вступление в ЕС.
29 января в Ужгороде состоятся украино-венгерские переговоры с участием министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
- Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, а там до сих пор не принят годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Оксана Маркарова (ранее была министром финансов Украины) уверяла, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, но Конгресс до сих пор не утвердил деньги на 2024 год, и шансов на это все меньше.
- В 2024 году Минфин рассчитывал получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.