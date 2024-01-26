"Попередньо". Шмигаль оголосив про згоду Угорщини підтримати 50 млрд євро для України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю заявив, що Угорщина погодилася підтримати 50 млрд євро допомоги для України.
"1 лютого очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility. Попередньо – всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав прем'єр.
Україна розраховує, що цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року. "Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро", – сказав Шмигаль.
Європейський Союз хоче затвердити "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня прем'єр Угорщини Віктор Орбан ветував це рішення.
Протягом останніх днів одразу декілька західних медіа (серед них – Bloomberg і Politico) написали, що лідери Євросоюзу готові позбавити Угорщину права голосу, якщо вона і далі блокуватиме допомогу Україні – країні-кандидату на вступ до ЄС.
29 січня в Ужгороді відбудуться українсько-угорські переговори за участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
- Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевняла, що ризику припинення фінансування з боку США немає, але Конгрес досі не затвердив гроші на 2024 рік, і шансів на це дедалі менше.
- У 2024 році Мінфін розраховував отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.