Президент Эстонии: не советую эстонцам инвестировать в Украину
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует эстонцам инвестировать в Украину из-за риска потерять деньги. Об этом она заявила в интервью ЕП.
По ее словам, бизнес в Украине не чувствует себя безопасно. Это связано с отсутствием судебной реформы и непредвзятости судебной системы. Из-за этого она советует торговать с Украиной, но не инвестировать в нее.
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"Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да", – заявила Кальюлайд.
Она также отметила перспективы "очень быстрого экономического роста" в Украине. При этом ситуация с внедрением реформ в Украине "полна нюансов", считает она.
"Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно. Это нужно вашей экономике", – подчеркнула президент Эстонии.
Кальюлайд добавила, что надеется на изменения. Президент отметила, что "аплодирует" тому, что Украина проводит экономические реформы и ведет войну, но "все еще нужно очень много сделать".
- По данным НБУ, за 2020 год отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил $868 млн. Отток произошел впервые с 2015 года и стал крупнейшим за 20 лет. По данным Госстата, за год капитальные инвестиции в Украине упали на 38% (до 419 млрд грн). Еще в марте 2020-го в МВФ объясняли, что инвесторы с начала коронакризиса, вызванного с пандемией коронавируса, вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд. Уже в 2021 году в НБУ ожидают притока иностранных инвестиций на $3 млрд.
- Реформа судебной системы – одно из условий для получения нового транша МВФ. 3 августа закон о судебной реформе подписал президент Владимир Зеленский. Это приветствовали в МВФ, но потребовали большего прогресса в других областях.
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