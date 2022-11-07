Прибыль украинских банков с начала года упала в семь раз — НБУ

В январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли. В прошлом году этот показатель составил 51,4 млрд грн, информирует НБУ.

Рентабельность капитала сектора за девять месяцев 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% годом ранее.

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В Нацбанке отметили, что в значительной степени причиной является рост отчислений в резервы под ожидаемый ущерб в результате войны. С начала года банки сформировали резервы в объеме 99,0 млрд грн, из них за март – сентябрь – 93,3 млрд грн.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы выросла за девять месяцев на 78% р/с. Это свидетельствует об ориентированности бизнес-моделей банков на извлечение прибыли с учетом взвешенного подхода к рискам.

"Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", – прокомментировал глава Национального банка Андрей Пышный.

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Наталія Софієнко

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