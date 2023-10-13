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Рада не планирует изменять систему налогообложения ФОПов до конца войны

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 13:12
Рада не планирует изменять систему налогообложения ФОПов до конца войны - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Верховная Рада не собирается изменять систему налогообложения физических лиц-предпринимателей во время военного положения. Вопрос модели налогообложения малого бизнеса только рассматривается. Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью Українським новинам.

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"Во-первых, мы не собираемся изменять систему единого налога в войну. Второе, мы понимаем, что работающая сейчас система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса, а стала способом уклонения от налогов крупного бизнеса. С этой системой нас в ЕС никто не возьмет", – сказал Гетманцев.

Сейчас Министерство финансов изучает все европейские модели, преимущественно восточноевропейских стран, и определяет наиболее приемлемую для Украины. А бизнес требует, чтобы украинское налогообложение не отличалось от налогообложения Евросоюза.

"Я с этим абсолютно согласен. Мы должны унифицировать наше налогообложение с системой налогообложения ЕС, это касается и обычной системы, и упрощенной. По образцу. Одна из рассматриваемых стран – это Польша", – пояснил он.

По мнению Гетманцева, это пример страны, которая удачно прошла путь от небогатого государства в ТОП-30 состоятельных стран мира.

Польская модель налогообложения ФОПов предусматривает больший лимит по операциям (2 млн евро против 7,8 млн грн) и разные ставки налога для разных видов деятельности (торговля – 3%, услуги – 12-20%).

В Украине ФОПы третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из зарплаты наемных работников ежемесячно удерживается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.

"Их путь мы должны повторить, но повторить быстрее. Фактически Польша была на одном уровне с Украиной в 1991 году, сейчас нечего сравнивать. Они в три или четыре раза от нас богаче. Чтобы догнать Польшу, нам нужно 30 лет без эффекта членства в ЕС", – сказал народный депутат.

Отрицать необходимость изменения модели налогообложения ФОПов это – такой же инфантилизм, как в случае с ПДФО, считает Гетманцев.

"Давайте будем считать, что из Европы мы возьмем дороги, верховенство права, а обязанности оставим такие, какие у нас есть сейчас, или еще лучше – из СССР, где никто никому ничего не должен. Так же не бывает. Нельзя одновременно строить современную европейскую цивилизацию и развитый социализм. Это же шизофрения, мы не считаем себя больными, хотя доктор может сказать другое (смеется)", – резюмировал глава парламентского налогового комитета.

Вера Касиян
верховная радаФОПналогиДаниил Гетманцев
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