Рада не планирует изменять систему налогообложения ФОПов до конца войны
Верховная Рада не собирается изменять систему налогообложения физических лиц-предпринимателей во время военного положения. Вопрос модели налогообложения малого бизнеса только рассматривается. Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью Українським новинам.
"Во-первых, мы не собираемся изменять систему единого налога в войну. Второе, мы понимаем, что работающая сейчас система единого налога перестала выполнять функцию поддержки малого бизнеса, а стала способом уклонения от налогов крупного бизнеса. С этой системой нас в ЕС никто не возьмет", – сказал Гетманцев.
Сейчас Министерство финансов изучает все европейские модели, преимущественно восточноевропейских стран, и определяет наиболее приемлемую для Украины. А бизнес требует, чтобы украинское налогообложение не отличалось от налогообложения Евросоюза.
"Я с этим абсолютно согласен. Мы должны унифицировать наше налогообложение с системой налогообложения ЕС, это касается и обычной системы, и упрощенной. По образцу. Одна из рассматриваемых стран – это Польша", – пояснил он.
По мнению Гетманцева, это пример страны, которая удачно прошла путь от небогатого государства в ТОП-30 состоятельных стран мира.
В Украине ФОПы третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из зарплаты наемных работников ежемесячно удерживается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.
"Их путь мы должны повторить, но повторить быстрее. Фактически Польша была на одном уровне с Украиной в 1991 году, сейчас нечего сравнивать. Они в три или четыре раза от нас богаче. Чтобы догнать Польшу, нам нужно 30 лет без эффекта членства в ЕС", – сказал народный депутат.
Отрицать необходимость изменения модели налогообложения ФОПов это – такой же инфантилизм, как в случае с ПДФО, считает Гетманцев.
"Давайте будем считать, что из Европы мы возьмем дороги, верховенство права, а обязанности оставим такие, какие у нас есть сейчас, или еще лучше – из СССР, где никто никому ничего не должен. Так же не бывает. Нельзя одновременно строить современную европейскую цивилизацию и развитый социализм. Это же шизофрения, мы не считаем себя больными, хотя доктор может сказать другое (смеется)", – резюмировал глава парламентского налогового комитета.
- В начале 2023 года Гетманцев говорил, что после войны государство вернется к вопросу ликвидации схем по уклонению от налогов на зарплату. Он впервые анонсировал борьбу с "зарплатными" ФОПами еще в начале 2022-го, но этим планам помешала война.
Комментарии