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Рада не планує змінювати систему оподаткування ФОПів до кінця війни

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 13:12
Рада не планує змінювати систему оподаткування ФОПів до кінця війни - Фото
Данило Гетманцев (фото - пресслужба Слуги народу)

Верховна Рада не збирається змінювати систему оподаткування  фізичних осіб-підприємців під час воєнного стану. Питання моделі оподаткування малого бізнесу лише розглядається. Про це голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Українським новинам.

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"По-перше, ми не збираємося змінювати систему єдиного податку у війну. Друге, ми розуміємо, що система єдиного податку, яка працює зараз, перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу, а стала способом ухилення від податків великого бізнесу. Із цією системою нас до ЄС ніхто не візьме", – сказав Гетманцев.

Зараз Міністерство фінансів вивчає всі європейські моделі, переважно східноєвропейських країн, і визначає найбільш прийнятну для України. А бізнес вимагає, щоб українське оподаткування не відрізнялося від оподаткування Євросоюзу. 

"Я з цим абсолютно погоджуюсь. Ми повинні уніфікувати наше оподаткування з системою оподаткування ЄС, це стосується і звичайної системи, і спрощеної. За зразком. Одна з країн, яка розглядається, – це Польща", – пояснив він.

На думку Гетманцева, це приклад країни, яка вдало пройшла шлях від небагатої держави до ТОП-30 заможних країн світу. 

Польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями (2 млн євро проти 7,8 млн грн) та різні ставки податку для різних видів діяльності (торгівля – 3%, послуги – 12-20%).

В Україні ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). Із зарплати найманих працівників щомісяця утримується 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір, також роботодавець має сплачувати до бюджету ЄСВ у розмірі 22% від нарахованої зарплати.

"Їх шлях ми повинні повторити, але повторити швидше. Фактично Польща була на одному рівні з Україною в 1991 році, зараз немає що порівнювати. Вони в три чи чотири рази від нас багатші. Щоб наздогнати Польщу, нам потрібно 30 років без ефекту членства в ЄС", – сказав народний депутат.

Заперечувати необхідність зміни моделі оподаткування ФОПів це – це такий самий інфантилізм, як у випадку з ПДФО, вважає Гетманцев.

"Давайте будемо вважати, що з Європи ми візьмемо дороги, верховенство права, а обов’язки залишимо такі, які у нас є зараз, або ще краще – з СРСР, де ніхто нікому нічого не винен. Так же не буває. Не можна одночасно будувати сучасну європейську цивілізацію і розвинений соціалізм. Це ж шизофренія, ми не вважаємо себе хворими, хоча доктор може сказати інше (сміється)", – резюмував голова парламентського податкового комітету.

Віра Касіян
податкиВерховна РадаФОПДанило Гетманцев
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