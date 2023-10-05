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Рада визначилася з фінальною редакцією закону про вилучення у громад "військового" ПДФО

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 11:45
Рада визначилася з фінальною редакцією закону про вилучення у громад
Фото: depositphotos.com

Комітет Верховної Ради з питань бюджету у четвер, 5 жовтня, визначився з фінальною редакцією законопроєкту №10037 про вилучення "військового" податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Про це повідомила його голова Роксолана Підласа зі Слуги народу.

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Він передбачає, що 64% "звичайного" ПДФО, як і раніше, залишається в громадах, а "військовий" ПДФО – вилучається в державний бюджет.

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Законопроєкт передбачає, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки й обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) і виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).

За оцінкою уряду, це дасть 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.

У розпорядженні органів місцевого самоврядування у 2024 році в повному обсязі залишиться реверсна дотація (це гроші, які вилучаються у багатших громад, для фінансування бідніших громад в межах "горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів").

Також у 2024 році всі громади будуть "дотягуватися" державою до рівня доходів 2021 року.

Депутати погодилися надати дозвіл сільським і селищним громадам на здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень за погодженням з Мінфіном. Згідно з чинним законодавством здійснювати місцеві запозичення мають право тільки міські ради.

Залишки на рахунках органів місцевого самоврядування можна буде використовувати також на лікування й реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

У такій версії депутати розглядатимуть законопроєкт №10037 у другому читанні, під час якого ще можливі зміни.

Податок на доходи фізичних осіб з основною ставкою 18% – головне джерело доходів місцевих бюджетів. За даними порталу Децентралізація, у структурі їхніх доходів за 2022 рік на ПДФО припадало 49%.

Читайте також: Як місцеві бюджети зросли під час війни та на що витрачаються

Андрій Водяний
Верховна РадапдфоподаткиРоксолана Підласа
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