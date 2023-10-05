UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада определилась с финальной редакцией закона об изъятии у громад "военного" НДФЛ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 11:45
Рада определилась с финальной редакцией закона об изъятии у громад
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по бюджету в четверг, 5 октября, определился с финальной редакцией законопроекта №10037 об изъятии "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщила его глава Роксолана Пидласа из Слуги народа.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Он предполагает, что 64% "обычного" НДФЛ по-прежнему остается в громадах, а "военный" НДФЛ – изымается в государственный бюджет.

Законопроект предусматривает, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50%).

По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.

В распоряжении органов местного самоуправления в 2024 году в полном объеме останется реверсная дотация (это деньги, которые изымаются у более богатых громад для финансирования более бедных громад в рамках "горизонтального выравнивания налоговой способности местных бюджетов").

Также в 2024 году все громады будут "дотягиваться" государством до уровня доходов 2021 года.

Депутаты согласились предоставить разрешение сельским и поселковым громадам на осуществление внутренних и внешних заимствований по согласованию с Минфином. Согласно действующему законодательству осуществлять местные заимствования имеют право только городские советы.

Остатки на счетах органов местного самоуправления можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.

В такой версии депутаты будут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении, в ходе которого возможны изменения.

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год НДФЛ приходилось 49%.

Читайте также: Как местные бюджеты выросли во время войны и на что тратятся

Андрей Водяный
верховная раданалогиндфлРоксолана Пидласа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 