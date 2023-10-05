Рада определилась с финальной редакцией закона об изъятии у громад "военного" НДФЛ
Комитет Верховной Рады по бюджету в четверг, 5 октября, определился с финальной редакцией законопроекта №10037 об изъятии "военного" налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщила его глава Роксолана Пидласа из Слуги народа.
Законопроект предусматривает, что с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и назначаться на закупку специальной техники и оборудования Государственной службой специальной связи и защиты информации (50%) и производство вооружений Минстратегпромом (50%).
По оценке правительства, это даст 120 млрд грн на закупку дронов и производство оружия.
В распоряжении органов местного самоуправления в 2024 году в полном объеме останется реверсная дотация (это деньги, которые изымаются у более богатых громад для финансирования более бедных громад в рамках "горизонтального выравнивания налоговой способности местных бюджетов").
Также в 2024 году все громады будут "дотягиваться" государством до уровня доходов 2021 года.
Депутаты согласились предоставить разрешение сельским и поселковым громадам на осуществление внутренних и внешних заимствований по согласованию с Минфином. Согласно действующему законодательству осуществлять местные заимствования имеют право только городские советы.
Остатки на счетах органов местного самоуправления можно будет использовать также для лечения и реабилитации лиц, пострадавших от российской агрессии.
В такой версии депутаты будут рассматривать законопроект №10037 во втором чтении, в ходе которого возможны изменения.
Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. По данным портала Децентрализация, в структуре их доходов за 2022 год НДФЛ приходилось 49%.
- 12 сентября Кабинет министров попросил Верховную Раду увеличить расходы на оборону еще на 300 млрд грн.
- Тогда же стало известно, что он также решил положить конец историческому профициту местных бюджетов.
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