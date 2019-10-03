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Рада не смогла отменить законы о кэшбеке и кассовых аппаратах

Рада не смогла отменить законы о кэшбеке и кассовых аппаратах
03.10.2019, 13:34

Заявления о нарушении регламента при принятии законов отклонены

Верховная Рада не поддержала отмену законов №1053-1 и №1073 о регистраторах расчетных операций (РРО) и "кэшбеке". Голосование за проект постановления №1073-П об их отмене состоялось 3 октября.

Авторы проекта постановления - депутаты от Европейской Солидарности Нина Южанина, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко. По их мнению, законопроекты были приняты с грубым нарушением регламента.

Южанина также заявляет, что ряд поправок, внесенных вторым чтением, полностью меняют суть законопроекта.

  • Согласно принятым законам, предприниматели II-IV групп единой системы налогообложения будут обязаны применять программные РРО или кассовые аппараты. С 1 октября 2020 года норма начнет действовать для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны), и с 2021 года - для остальных. При этом годовой лимит дохода для второй группы повышен с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
  • Представители бизнес среды неоднозначно отреагировали на такие новвоведения. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес. Против выступает также онлайн-гипермаркет Розетка.
  • В налоговой службе заявили, что вокруг новшеств много мифов, например 250% штрафы и кэшбек как инструмент против конкурентов.
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