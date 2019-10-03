Рада не смогла отменить законы о кэшбеке и кассовых аппаратах

Верховная Рада не поддержала отмену законов №1053-1 и №1073 о регистраторах расчетных операций (РРО) и "кэшбеке". Голосование за проект постановления №1073-П об их отмене состоялось 3 октября.

Авторы проекта постановления - депутаты от Европейской Солидарности Нина Южанина, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко. По их мнению, законопроекты были приняты с грубым нарушением регламента.

Южанина также заявляет, что ряд поправок, внесенных вторым чтением, полностью меняют суть законопроекта.