Рада поддержала отмену ЕСВ для неработающих ФОПов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2166, которым предлагает освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) физлиц-предпринимателей (ФОП) за те периоды, когда они не получали дохода.

Авторы законопроекта, среди которых – глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, считают, что норма об обязательной уплате ЕСВ при отсутствии дохода от деятельности ФОПа является дискриминационной.

Также предлагается отменить уплату ЕСВ для ФОПов-пенсионеров.

"Установление обязанности уплаты ЕСВ без получения дохода не соответствует легальной цели государственного регулирования данного вида отношений и является непоследовательным в контексте самого Закона, который определяет объектом начисления ЕСВ именно полученный доход", - говорится в пояснительной записке к документу.