Рада приняла новый закон о доплатах военным

Верховная Рада во вторник, 28 июня, приняла во втором чтении и целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, которое должно исправить закон о возврате выплат 30 000 грн. За него проголосовали 311 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Главное положение законопроекта остается без изменений – ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. как сейчас).

Раненым военным, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение, первые два месяца будут платить по последней занимаемой должности, с третьего месяца – 20 100 грн в месяц в порядке, установленном Кабинетом министров.

Также предполагается ежемесячное вознаграждение в размере 100 000 грн для тяжело раненых на лечении, пленных и пропавших без вести.

Другим категориям военных предусмотрены следующие выплаты:

→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов;

→ инструкторам – не менее 15 000 грн.

Во время военного положения военным гарантируется отпуск продолжительностью 30 дней, а также дополнительно 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Законопроект также гарантирует, что мобилизованные граждане Украины, ранее не проходившие службу, должны обязательно пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности продолжительностью не менее одного месяца.