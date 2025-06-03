Рада приняла закон о факторинге: что изменится для бизнеса

Депутаты проголосовали за закон, который должен перезапустить механизм факторинга в Украине

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада во вторник, 3 июня, приняла закон о факторинге, который призван усовершенствовать регулирование этой финансовой услуги и приблизить украинское законодательство к международным стандартам. Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 242 народных депутата.

Факторинг – это финансовая операция, позволяющая предприятию немедленно получить деньги, уступив фактору свое право денежного требования к должнику за неоплаченные товары и услуги.

Ключевой новацией станет создание публичного электронного реестра уступок права денежного требования по договорам факторинга. Регистрация в таком реестре будет обязательна, что должно снизить риски мошенничества и будет способствовать прозрачности рынка.

Предусматривается разграничение регулирования торгового факторинга и операций с финансовой задолженностью. Деятельность компаний, предоставляющих услуги по уступке права требования по договорам о потребительском кредите, будет осуществляться в рамках лицензии на деятельность финансовой компании. Такая лицензия предусматривает право предоставлять денежные средства в кредит и будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга.

Закон предусматривает возможность заключения договоров факторинга посредством конкурентных процедур на национальной цифровой платформе, включая электронные аукционы.

Государственное регулирование и надзор за факторинговой деятельностью будет осуществляться Национальным банком Украины.

Закон вступит в силу через год после опубликования, но не ранее принятия соответствующих изменений в Гражданский кодекс.

Авторы законопроекта ожидают, что новое регулирование будет способствовать развитию факторингового рынка и экономическому росту Украины.