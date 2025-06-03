Рада ухвалила закон про факторинг: що зміниться для бізнесу

Депутати проголосували за закон, який має перезапустити механізм факторингу в Україні

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у вівторок, 3 червня, ухвалила закон про факторинг, який має на меті удосконалити регулювання цієї фінансової послуги та наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів. Законопроєкт в другому читанні та в цілому підтримали 242 народні депутати.

Факторинг – це фінансова операція, що дає змогу підприємству негайно отримати гроші, відступивши фактору своє право грошової вимоги до боржника за неоплачені товари та послуги.

Ключовою новацією стане створення публічного електронного реєстру відступлень права грошової вимоги за договорами факторингу. Реєстрація у такому реєстрі буде обов'язковою, що має знизити ризики шахрайства та сприятиме прозорості ринку.

Передбачається розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю. Діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

Закон передбачає можливість укладення договорів факторингу через конкурентні процедури на національній цифровій платформі, включно з електронними аукціонами.

Державне регулювання та нагляд за факторинговою діяльністю здійснюватиме Національний банк України.

Закон набере чинності через рік після опублікування, але не раніше прийняття відповідних змін до Цивільного кодексу.

Автори законопроєкту очікують, що нове регулювання сприятиме розвитку факторингового ринку та економічному зростанню України.