Рада снова пересмотрит бюджет-2025, планируется увеличение на 36,7 млрд грн

Депутатам предложили увеличить невоенные расходы. Для этого хотят изъять 8 млрд грн из бюджета Киева

Фото: Роксолана Пидласа / Facebook

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит второе за последний месяц увеличение государственного бюджета на 2025 год, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

31 июля депутаты поддержали законопроект об увеличении расходов на 412 млрд грн для финансирования расходов на оборону. Теперь они вернутся к невоенным расходам.

Пидласа привела перечень основных статей, на которые предлагается увеличить расходы:

25,7 млрд грн – увеличение резервного фонда госбюджета на непредвиденные военные и гуманитарные расходы;

4,3 млрд грн для Минцифры на закупку специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, а также на гранты на развитие производства в сфере defense tech;

4,6 млрд грн – питание учеников начальных классов во всех областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;

3,2 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и тому подобное;

1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей;

1,2 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданка);

Отдельно предлагается перераспределить 1 млрд грн на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания вынужденных переселенцев.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн)", – сообщила Пидласа.