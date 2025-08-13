Рада знову перегляне бюджет-2025, планується збільшення невійськових видатків

Депутатам запропонували збільшити невійськові видатки. Для цього хочуть вилучити 8 млрд грн з бюджету Києва

Фото: Роксолана Підласа / Facebook

На наступному тижні Верховна Рада розгляне друге за останній місяць збільшення державного бюджету на 2025 рік, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

31 липня депутати підтримали законопроєкт про збільшення видатків на 412 млрд грн для фінансування витрат на оборону. Тепер вони повернуться до невійськових видатків.

Підласа навела перелік основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

25,7 млрд грн – збільшення резервного фонду держбюджету на непередбачувані військові й гуманітарні видатки;

4,3 млрд грн для Мінцифри на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах, а також на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;

4,6 млрд грн – харчування учнів початкових класів в усіх областях і 5-11 класів на прифронтових територіях;

3,2 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, що забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги та компенсації за страховими полісами (автоцивілка).

Окремо пропонується перерозподілити 1 млрд грн на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання вимушених переселенців.

"Ці додаткові видатки збалансовано внаслідок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – повідомила Підласа.