Ракетная программа. Минобороны назвало сумму заказа на 2020 год

В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд грн с учетом госгарантий.

Как отмечают в пресс-службе министерства, по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы увеличено на 300 млн грн.

В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести испытания комплексов "Нептун" и "Ольха". После принятия их на вооружение начнут ​​закупку серийных образцов.

Продолжается также работа над созданием многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция проходит внешнее согласование.

В Минобороны напоминают, что 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), на выполнение которого предусмотрены 21,25 млрд грн.

Среди приоритетов ГОЗ-2020:

Военно-морские Силы - разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановления государственной целевой программы "Корвет"; Войска противовоздушной обороны - восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и ПВО; Тактическая авиация - поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су - 25; Сухопутные войска - разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиакомплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.





Согласно принятому СНБОУ документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрены 25,848 млрд грн , что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении госзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

14 ноября госбюджет-2020 был принят Верховной Радой. 11 декабря его подписал президент Владимир Зеленский. Оборонный бюджет сверстан на уровне 5,45% ВВП.