Ракетная программа. Минобороны назвало сумму заказа на 2020 год

В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд грн с учетом госгарантий.
Как отмечают в пресс-службе министерства, по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы увеличено на 300 млн грн.
В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести испытания комплексов "Нептун" и "Ольха". После принятия их на вооружение начнут закупку серийных образцов.
Продолжается также работа над созданием многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция проходит внешнее согласование.
В Минобороны напоминают, что 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), на выполнение которого предусмотрены 21,25 млрд грн.
Среди приоритетов ГОЗ-2020: