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Ракетная программа. Минобороны назвало сумму заказа на 2020 год

Ракетная программа. Минобороны назвало сумму заказа на 2020 год
21.02.2020, 17:51

Минобороны планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет на сумму более 2 млрд грн

В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму 2,4 млрд грн с учетом госгарантий.

Как отмечают в пресс-службе министерства, по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы увеличено на 300 млн грн.

В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести испытания комплексов "Нептун" и "Ольха". После принятия их на вооружение начнут ​​закупку серийных образцов.

Продолжается также работа над созданием многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция проходит внешнее согласование.

В Минобороны напоминают, что 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) принял государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), на выполнение которого предусмотрены 21,25 млрд грн.

Среди приоритетов ГОЗ-2020:

  1. Военно-морские Силы - разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановления государственной целевой программы "Корвет";
  2. Войска противовоздушной обороны - восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и ПВО;
  3. Тактическая авиация - поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су - 25;
  4. Сухопутные войска - разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиакомплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.

Андреева Анна
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министерство обороны ракетная программа гособоронзаказ
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